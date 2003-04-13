Новые статьи

Page Promoter 7.6: действенная технология привлечения клиентов / Вебмастеру: Раскрутка

Компания NetPromoter сообщает о выходе новой версии программы для комплексного анализа, продвижения и управления ресурсом Page Promoter – 7.6. В новую версию программы Page Promoter добавлен модуль «Размещение статей». Размещение статей на тематических ресурсах является одним из наиболее эффективных и действенных методов продвижения веб-сайта и… (96593 просмотров с 22-08-2007 08:14)

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Е-майл Реклама, Которая Продает / Компьютеры и бизнес

Большая часть e-mail рекламы ничего не продает. Это проверенный факт. И я не думаю, что специалисты по директ-маркетингу и даже обычные покупатели будут утверждать обратное. Е-майл реклама, убивающая получателя наповал с первого раза, большая редкость. Тем не менее продающее рекламное письмо можно легко распознать - оно содержит в себе те… (80352 просмотров с 19-07-2007 20:04)

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История развития компании Nokia / Железо: Разное

История зарождения, становления и развития финской компании Nokia по праву считается одним из самых интересных и захватывающих повествований об успешном бизнесе 20-го века: от бумажного производства к вершинам мирового рынка телекоммуникаций. Днём рождения Nokia принято считать 12 мая 1865 года, именно тогда финскому инженеру Фредрику Идестаму… (52880 просмотров с 20-06-2007 06:14)

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Заявить о себе в Сети / Вебмастеру: Раскрутка

Несомненно, что интернет сегодня – это самое глобальное средство коммуникации, не признающее границ и расстояний. Это не СМИ, в полном значении данного слова, тем не менее, каждый веб-сайт является средством распространения информации. Такая информация может нести коммерческий оттенок и, следовательно, вносить весомый вклад в развитие вашего… (39749 просмотров с 19-06-2007 10:05)

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Page Promoter Эксперт – время учиться / Вебмастеру: Раскрутка

Появление нового, информационного, общества – самый впечатляющий феномен нашего времени. Почему? Люди действуют, используя информацию. А, значит, новые коммуникации, возникшие на базе всемирной сети интернет, побуждают к действию. Например, формированию и развитию коммерции, использующей уникальные возможностях виртуального пространства. Зачем вам… (36737 просмотров с 22-05-2007 09:29)

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Логотип, как лицо компании / Компьютеры и бизнес

Знакомого человека мы узнаем обычно по лицу, хотя очень близкого можем издали узнать и по походке. Так или иначе, память хранит самые характерные черты, по которым человека можно опознать, даже если он радикально изменит имидж, поменяет одежду, сменит прическу и цвет волос, отрастит или сбреет бороду. Для компании, которая в острой конкурентной… (42748 просмотров с 21-05-2007 21:40)

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Разработка сайтов на первом этапе. Концепция и бриф. / Вебмастеру: Дизайн и верстка

Итак, вы выбрали подрядчика для разработки вашего будущего сайта и провели с ним предварительные переговоры. Вам может показаться, что самое сложное в процессе разработки сайта уже позади, однако не стоит делать скоропалительных выводов. Именно сейчас для вас начнется кропотливая работа по сбору информации, анализу и принятию решений – финалом… (88205 просмотров с 11-05-2007 06:54)

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Пиринговые сети / Софт: Интернет

Разговор врача с юзером: Ю: Доктор, а сколько я проживу с этой болезнью? В: Ну это трудно сказать, но болезнь серьезная, так что я думаю дней 30. Ю: А где можно скачать crack? (народная мудрость) Образ мышления большинства россиян таков, что даже если они в состоянии заплатить и купить легальную копию программы, они будут упорно искать лазить по… (134204 просмотров с 13-04-2003 20:00)

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Punto Switcher — печатаем с удобствами / Софт: Текст

Наверное многие люди, набирающие тексты на компьютере, встречались с такой проблемой: пишешь, к примеру, «Здравствуйте», а получается «Plhfdcndeqnt», т. к. забыли переключить раскладку клавиатуры. Punto Switcher делает это автоматически, по совпадению букв в русском или английском слове определяя нужный язык… (125464 просмотров с 05-03-2003 21:00)

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Файловые системы / Софт: Система

Рассматривается теория организации файловых систем, история ФС для Windows и современное состояние в этой области, а также некоторые практические аспекты работы с файловыми системами. Все эти сведения будут не лишними, ведь понимание принципов работы файловых систем необходимо для понимания проблем хранения информации, а что может быть важнее информации?… (111526 просмотров с 04-11-2005 19:16)

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Удивительное рядом: установка Mac OS X на PC в эмуляторе PearPC / Софт: Система

Статья посвящена установке операционной системы Mac OS X на PC. Архитектуры компьютеров Apple (PowerPC) и PC (x86) различаются, отсюда — несовместимость ОС и прикладного ПО для этих платформ. Проблему призван решить программный эмулятор PowerPC — PearPC… (111152 просмотров с 18-03-2005 22:51)

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Доступность текста в сети — определяем размер шрифта для верстки / Вебмастеру: Юзабилити

Во второй части введения в создание доступных и читабельных текстов для веб автор исследует проблему выбора оптимального размера шрифта для верстки текстов в сети, объясняет, почему этот вопрос так актуален и предлагает несколько полезных советов, которые могут быть приняты вами на вооружение для верстки текстов, легкодоступных посетителям вашего сайта… (108224 просмотров с 05-06-2003 20:00)

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iMesh — путеводитель по поиску файлов в сети / Софт: Интернет

Кто из нас не искал музыку в интернете? Кто после безуспешных поисков в бессильной злобе не выключал модем? Кто, найдя то, что надо, вдруг не обнаруживал, что вход только для членов клуба, а для вступления надо перевести деньги куда-нибудь в Канаду? Если кто не делал — эта статья не для вас. Ибо только прочувствовав на своей шкуре вышенаписанное, вы оцените нижеследующее… (106099 просмотров с 02-04-2003 20:00)

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Восстановление данных с испорченных компакт-дисков / Софт: Разное

У многих возникает необходимость в восстановлении данных с поврежденного CD или DVD диска. Решение этой проблемы и является темой данной статьи. В начале рассмотрим различные степени испорченности поверхности компакт-дисков, общие рекомендации по решению проблемы, а потом, собственно, перейдем к описанию программ, которые помогут восстановить данные с «умирающего» носителя… (104287 просмотров с 25-10-2003 18:08)

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\ о «Quintessential Player или не Winamp-ом единым…»

\ \ --… (20-12-2016 03:02)

dmitriy о «Киносайты Рунета»

… (30-11-2016 11:31)

Pharme660853 о «Введение в оформление текстов для веб»

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